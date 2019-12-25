В Германии задержали британца по подозрению в работе на спецслужбы России

Он передавал документы, полученные в ходе своей деятельности, представителю российской разведслужбы.

Гражданин Великобритании задержан на территории Германии по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ.

Отмечается, что задержанным является некто Дэвид С., который работал в британском посольстве в Берлине. По версии Генпрокуратуры Германии, он по крайней мере единожды передавал документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведслужбы.

В обмен на информацию обвиняемый получил наличные деньги в неустановленном размере. из сообщения Генпрокуратуры ФРГ

В ведомстве подчеркнули, что британец был задержан в ходе операции, проведенной Германией и Великобританией. В его доме и на работе были проведены обыски.

Ранее в ФСБ заявили, что высланный эстонский консул пытался получить сведения о планах России в Арктике.

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