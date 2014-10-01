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В ФСБ заявили, что высланный эстонский консул пытался получить сведения о планах России в Арктике

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Задержали консула в Петербурге.

Эстонский консул Март Лятте, которого выслали из РФ, хотел через российского гражданина получить сведения о планах России в Арктике. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Видеоматериалы задержания консула в Петербурге обнародовали 6 июля. Он пытался получить материалы закрытого характера от россиянина. Было установлено, что дипломат с россиянином встречался несколько раз и интерес проявлял к сведениям о планах России в Арктике. 

При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер, - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург.

Видео: ФСБ России

Теги: высланный эстонский консул, фсб россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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