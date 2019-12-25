Deutsche Welle рассказал об отмене 75% железнодорожных рейсов.

В Германии забастовка машинистов привела к сбоям в работе транспортной системы. Об этом рассказали местные журналисты из издания Deutsche Welle. Известно, что сотрудники отказались выполнять рабочие обязанности с 10 по 13 августа. О начале акции рассказал глава "Профсоюза машинистов Германии" (GDL) Клаус Везельски.

Известно, что машинисты добиваются увеличения размера оплаты труда на 3,2%. Она также рассчитывают на единовременную выплату за 2021 год из-за пандемии. Ее сумма должна составить 600 евро. За начало забастовки отдали голоса 95% железнодорожных сотрудников, управляющих как грузовыми, так и пассажирскими составами, а также дальнобойщики.

Это больше того, чем мы ожидали. Результаты голосования очень четко показывают настроение нашего персонала, менеджеры набивают себе карманы, пока наши парни недополучают деньги. Клаус Везельски, глава профсоюза

Для ФРГ забастовка вызывает проблему, так как в стране фиксируется разгар летнего курортного сезона и оживление экономической жизни. В немецком железнодорожном концерне (Deutsche Bahn) охарактеризовали протесты как "ненужную эскалацию". Из-за нее пришлось отменить 75% рейсов. Пассажирам возвращают деньги за билеты и предлагают ехать автобусами.

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