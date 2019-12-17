Россия заменит ими устаревающие самолеты.

В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА. Об этом сообщил ГЛАС. По данным издания, немецкий журналист рассказал, что действующий парк бомбардировщиков из РФ устаревает. Речь идет о самолетах Ту-95, Ту-160 и Ту-22М. Эти воздушные средства не оснащены стелс-технологиями.

В связи с этим в России с 2014 года начали работать над созданием комплекса дальней авиации. В открытом доступе имеются фотографии самолетов, которые могут не совпадать с реальным обликом. Предположительно на новые самолеты установят двигатели, разработанные по схеме "летающее крыло". Первые образцы ПАК ДА могут начать летать в 2025-2026 годах. При этом серийное производство начнется уже в конце 2020 года. Бомбардировщики будут использоваться военными во время атаки на ПВО противника, а также при доставке ядерных ракет. Самолеты оснастят гиперзвуковыми "Кинжалами".

Ранее США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2.

Видео: YouTube/