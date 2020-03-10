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США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

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Самолеты будут участвовать в учениях Defender Europe 2020.

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Об этом в пресс-релизе рассказали представители Европейского командования ВС Америки.

Переброска дает возможность ознакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников

прокомментировали эксперты

Иностранцы не уточнили в документе точное количество самолетов, которые вылетели с базы в Миссури. Они направились на авиабазу на Азорские острова в Португалию. Экипажам удалось дозаправиться в воздухе при помощи самолетов KC-10 Extender. Бомбардировщики примут участие в массовых военных учениях.

Ранее Пентагон хочет, чтобы Россия "изменила свое плохое поведение".

Видео: YouTube/Military Archive

Теги: b-2, бомбардировщик, вооружение, европа, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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