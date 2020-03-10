Самолеты будут участвовать в учениях Defender Europe 2020.

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Об этом в пресс-релизе рассказали представители Европейского командования ВС Америки.

Переброска дает возможность ознакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников прокомментировали эксперты

Иностранцы не уточнили в документе точное количество самолетов, которые вылетели с базы в Миссури. Они направились на авиабазу на Азорские острова в Португалию. Экипажам удалось дозаправиться в воздухе при помощи самолетов KC-10 Extender. Бомбардировщики примут участие в массовых военных учениях.

Ранее Пентагон хочет, чтобы Россия "изменила свое плохое поведение".

Видео: YouTube/Military Archive