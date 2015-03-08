  1. Главная
В Германии судят врача, подозреваемого в убийстве 15 человек
Сегодня, 15:19
Для медика требуют пожизненного заключения.

В Германии судят врача паллиативной помощи, подозреваемого в убийстве 15 человек. Об этом сообщает Lenta.ru.

По информации источника, это дело может стать одним из самых громких в истории Германии. Следствие предполагает, что число жертв может доходить до сотни. Отмечается. что мужчина приходил к тяжело больным людям под видом медицинской помощи и вводил им смертельные дозы препаратов.

Также, по данным следствия, после его визитом в квартирах начинались пожары. Для медика требуют пожизненного заключения.

Фото: pxhere.com

