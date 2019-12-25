В США россиянина Постового переведут под домашний арест

Адвокат рассказал о том, что его подзащитного доставят во Флориду.

Суд по делу арестованного на американской территории гражданина России Дениса Постового постановил перевести его из тюрьмы под домашний арест по решению судьи Лорен Алихан на период разбирательства уголовного дела по существу. Соответствующее заявлен ие журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал адвокат Уильям Коффилд. Сторона защиты уточнила, что наш соотечественник будет переведен из федерального округа Колумбия в штат Флорида.

Я ожидаю, что пройдет пара дней, прежде чем его в действительности доставят... Он будет находиться под домашним арестом. Но она согласилась его освободить. Уильям Коффилд, авдокат

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года о том, что Денис Постовой был задержан в городе Сарасоте штата Флорида). Россиянин обвиняется в нарушениях режима экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денежных средств. По версии от властей, мужчина незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли применяться в ходе специальной военной операции на украинской земле. Затем фигуранта расследования по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон. Сейчас он содержится под стражей в американской столице. Процесс по его делу состоится в окружном суде Вашингтона. Пока что там ведутся предварительные заседания.

