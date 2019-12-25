Нетаньяху подтвердил освобождение похищенной в Ираке россиянки

Дональд Трамп подтвердил данные, что женщина находится в посольстве США в Ираке.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подтвердил освобождение похищенной на территории Ирака российской гражданки, гражданки Израиля Елизаветы Цурковой. Глава местного правительства сообщил в официальном заявлении общественности о том, что лично пообщался с ее семьей и проинформировал родных о случившемся. Слова иностранного политика передали журналисты из издания Ynet.

В рамках командной работы под руководством координатора по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша, которая длилась много долгих месяцев и после значительных усилий, нам удалось добиться ее освобождения. Я разговаривал с ее матерью и сестрами и сказал им, что все народы Израиля рады видеть ее дома. завление премьер-министра Израиля

Биньямин Нетаньяху заметил, что Израиль продолжит "сражаться с мужеством и решимостью" до того момента, пока все заложники не вернутся домой. В СМИ отметили, что иракская шиитская группировка решила освободить гражданку России и Израиля Елизавету Цурков в связи с тем, что опасалась возможных силовых мер со стороны ЦАХАЛ. Боевики убеждены, что руководители могли бы стать мишенью для военнослужащих Израиля, которые решились на физическое устранение главарей. Такие данные приводят в статье американские корреспонденты из газеты The Washington Post. Лидер Белого дома Дональд Трамп указал через социальные сети, что Елизавета Цурков сейчас находится в американском посольстве в Ираке.

Напомним, что Елизавета Цурков была похищена в Ираке в 2023 году. От 5 июля 2023 года канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что женщина удерживается местной группировкой. В аппарате главы еврейского правительства добавили, что потерпевшая въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как проинформировала израильская государственная телерадиокомпания Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также по деятельности террористической и экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).

Фото: pxhere.com