МАГАТЭ якобы обнаружило следы урана в Сирии

В докладе указано, что в районе Дейр-эз-Зор мог находиться ядерный реактор на завершающем этапе строительства.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что обнаружило на территории Сирии следы урана, связанные со зданием, расположенным в провинции Дейр-эз-Зор, которое Израиль разрушил в 2007 году. Соответствующие данные предоставило новостное агентство The Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ. В статье речь велась о том, что еврейское государство в 2018 году рассекретило данные о том, что в сентябре 2007 года израильская авиация якобы разбомбила ядерный реактор, расположенный в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Специалисты уточнили, что объект якобы находился на завершающих стадиях строительства.

Журналисты указали, что благодаря новым усилиям в 2024 году МАГАТЭ удалось взять пробы окружающей среды в трех неназванных местах. Предположительно, функционально они связаны с локацией в Дейр-эз-Зор. В докладе аналитиков утверждается, что Агентство обнаружило "значительное количество частиц природного (необогащенного) урана в образцах, взятых в одном из трех мест. Установлено, что найденный уран имеет антропогенное происхождение и был получен в результате химической переработки. Однако в документе МАГАТЭ не содержится выводов о том, что же означает эта находка.

