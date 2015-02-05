Постпред РФ в Вене оценил заявление польских властей по Волынской резне.

Российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление польского национального правительства о том, что у киевского режима нет никаких шансов на вступление в Европейский союз в том случае, если Украина не решит вопрос Волынской резни. В социальных сетях дипломат из Москвы указал, что проблемой является то, что Волынскую резню совершили украинские неонацисты, которые теперь считаются местными властями национальными героями Украины. Ранее власти из Варшавы неоднократно упоминали о том, что заблокируют вступление Украины в ЕС, если киевские власти не согласятся на эксгумацию жертв Волынской резни.

Проблема в том, что Волынскую резню совершили бандеровцы* (запрещенная в России неонацистская, экстремистская и террористическая организация), которые теперь официально являются национальными героями на Украине. Михаил Ульянов, постпред РФ в Вене

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Mikhail Ulyanov