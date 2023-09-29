Постпред РФ: миссия МАГАТЭ на ЗАЭС отвечает интересам России

Михаил Ульянов оценил работу Рафаэля Гросси.

Работа миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции отвечает российским интересам, а очередная ротация иностранных экспертов состоится 3 октября. Соответствущее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат пояснил, что в прошлом месяце была проведена ротация специалистов МАГАТЭ. Спикер подтвердил сведения о том, что генеральный директор Рафаэль Гросси придерживается нейтральной позиции по украинскому кризису, поэтому его работа на занимаемой должности Россию устраивает.

Кстати, именно мы пригласили международных экспертов на постоянной основе там разместиться. Очередная ротация, кстати, состоится уже 3 октября. Михаил Ульянов, постпред РФ в Вене

Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС.

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