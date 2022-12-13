Гросси предложил новые идеи по защитной зоне ЗАЭС

Михаил Ульянов рассказал о причинах визита Рафаэля Гросси в Москву.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил новые идеи по защитной зоне, которая должна быть сформирована вокруг Запорожской атомной электростанции. В эфире телеканала "Россия-24" об этом сооюбщил российский постоянный представитель при международных организациях Михаил Ульянов. Дипломат добавил, что во время личных консультаций с иностранным экспертом Москва намерена определиться, насколько эти новые инициативы отвечают интересам национальной безопасности страны и защите ЗАЭС,

У генерального директора есть некие новые идеи, их нужно прояснить, их нужно обсудить и определиться, в какой мере они отвечают интересам дела. Я считаю, что будет профессиональный разговор с участием всех заинтересованных российских ведомств. Михаил Ульянов, дипломат РФ

В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану.

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