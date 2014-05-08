В Германии сообщили, что газохранилища заполнены на 75%

Петер Альтмайер оценил энергетическую обстановку в ЕС.

Газохранилища в Германии заполнены на 75%. Об этом на пресс-конференции местным журналистам рассказал министр по вопросам энергетики и экономики Петер Альтмайер. Чиновник заметил, что ФРГ способна снабжать население страны природным газом.

Это больше, чем в 2015 году, когда они были менее заполнены, но, несмотря на это, удалось в любое время обеспечить снабжение. Это означает, что мы в состоянии обеспечить граждан и промышленность необходимыми объемами природного газа. Петер Альтмайер, министр энергетики ФРГ

Также специалист напомнил коллегам-поставщикам в Евросоюз о негативных последствиях из-за возможного несправедливого ценообразования на голубое топливо. Берлин призвал Брюссель следить за тем, чтобы никто не пользовался нынешним кризисом. Европа готова в любой момент перейти на поставки сжиженного природного газа, так как пункты по его приему расположены во многих европейских странах.

Новак не исключает, что к концу 2021 года цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель.

Фото и видео: YouTube / phoenix