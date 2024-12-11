Фридрих Мерц напомнил о том, что Берлину следует сохранять способности по самостоятельной защите страны, без помощи со стороны Вашингтона.

Кандидат в немецкие канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц рассчитывает, что американский президент-республиканец Дональд Трамп станет интересным партнером для стран европейского региона, а также, что иностранец будет готов заключать с международными союзниками из ЕС сделки. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме. Мероприятие было организовано на территории швейцарского города Давоса.

Думаю, он будет для нас интересным партнером. Я думаю, он будет готов заключать сделки и с европейцами. Он умеет заключать сделки, так что давайте подумаем, что мы можем предложить. Если мы уже вынуждены импортировать военное оборудование из США, почему бы нам не объединить наши закупки на европейском уровне? Мы можем так много сделать на европейском направлении. Фридрих Мерц, политик из ФРГ

качестве тем для возможных переговоров с Дональдом Трампом ФридрихМерц назвал импорт сжиженного природного газа и вооружений из США. Он указал, что пока что европейская оборонная промышленность "недостаточно сильна".

Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне прихода Трампа.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum