Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне прихода Трампа

В Германии рассказали об ожиданиях от нового президента США.

Кандидат в немецкие канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц призвал европейское население выступить уверенно и сплоченно на фоне проведенной 20 января 2025 года торжественной инаугурации американского президента Дональда Трампа. Обращение иностранного политика опубликовано в социальных сетях. В Берлине предполагают, что новый лидер Белого дома Трамп подпишет указы, которые не понравятся как Германии, как и всему Европейскому союзу.

Лидер ХДС Мерц призвал европейцев выступить по отношению к президенту США Дональду Трампу уверенно и сплоченно. Фридрих Мерц, политик из ФРГ

Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов.

Фото и видео: YouTube / Friedrich Merz