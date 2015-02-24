Алиса Вайдель не поддержала инициативу главы ЕК.

Создание нового разведывательного органа под руководством председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен не повысит безопасность граждан, а только усилит власть и надзор со стороны местной бюрократии в коллективном Брюсселе. такого мнения придерживается сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. Немецкий политик прокомментировала материал регионального издания Financial Times о том, что сейчас ЕК рассматривает создание нового разведывательного органа. Авторы статьи добавили, что чиновники дипломатической службы ЕС выступают против этого, решения, так как они беспокоятся о будущем собственного профильного ведомства.

Фон дер Ляйен планирует создать собственную разведслужбу ЕС. Это не повысит безопасность граждан, а усилит надзор и власть брюссельской бюрократии. Еще один опасный шаг на пути к созданию сверхгосударства ЕС. Не с АдГ! Алиса Вайдель, политик из ФРГ

По данным британского издания, план пока официально не был доведен до сведения всех государств-членов Европейского союза, а концепция разведывательного ведомства все еще обсуждается, поэтому конкретные сроки его появления не установлены.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Alice Weidel