DPA: в Германии идут учения НАТО по сценарию ядерной войны

Учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень") начались на этой неделе.

Военно-воздушные силы Германии вместе с партнерами по НАТО участвуют в секретных учениях, имитирующих сценарий начала ядерной войны. Данную информацию опубликовало агентство DPA со ссылкой на свои источники.

Учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень") начались на этой неделе. Во время учения отрабатывается использование авиации, которая может перевозить ядерное оружие.

Со стороны Германии участвуют истребители Tornado.

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Видео: YouTube/ HotNews Romania