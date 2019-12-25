Роберт Хабек заявил, что страны региона не справятся с проблемой поодиночке.

В Германии призвали страны ЕС к содействию для преодоления энергокризиса. Соответствующее заявление министр по вопросам экономики и климатическим изменениям сделал в рамках пресс-конференции по итогам рабочего визита в Австрию. По мнению Роберта Хабека, ни одно государство-член Евросоюза не в состоянии справиться в одиночку с текущим энергетическим дефицитом. При этом в ФРг не думают, что регион беззащитен перед лицом происходящего.

Мы всегда можем принимать контрмеры, и мы сделали это в последние полгода. В этом смысле мы подготовились к различным сценариям, какими бы сложными они ни были. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

По словам Хабека, сейчас геополитический горизонт затянут черными тучами, поэтому страны обсуждают друг с другой серьезные сценарии развития энергетического кризиса. Министр добавил, что за последние месяцы сотрудничество между странами ЕС сделало участников неожиданно сильными, поэтому этот вопрос имеет центральное значение. Роберт Хабек заметил, что кризис в Вене не оставит не затронутой данной проблемой Берлин, а также ЕС в целом.

Вице-канцлер ФРГ надеется на поставки газа из РФ после техобслуживания "Северного потока".

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