Вице-канцлер ФРГ надеется на поставки газа из РФ после техобслуживания "Северного потока"

Роберт Хабек не исключил, что в Германии придется снижать потребление газа из-за дефицита ресурсов.

Вице-канцлер Германии, местный министр по вопросам экономики и климатических изменений надеется на поставки российского газа после технического обслуживания трубопровода "Северный поток". Соответствующей информацией Роберт Хабек поделился с журналистами телеканала ARD. Он оценил процесс завершения ежегодной плановой инспекции энергетического проекта.

У меня нет секретной информации ни о первом, ни о втором сценарии…Возможность существует. Шанс, что этого не произойдет, тоже есть. Нам придется подождать и посмотреть. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Немецкий министр добавил, что в стране сохраняются серьезные опасения относительно того, что осенью и зимой текущего года в Германии возникнет острая нехватка голубого топлива. Хабек заметил, что если чиновники не смогут получить больше данного энергетического ресурса на мировом рынке, то населению придется существенно снизить его использование.

В ФРГ заявили о "газовом кризисе" в свете снижения поставок по "Северному потоку".

Фото и видео: YouTube / tagesschau