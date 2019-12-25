Кнут Абрахам призвал Польшу "стоять друг за друга".

Уполномоченный правительства ФРГ по делам Польши Кнут Абрахам заявил о том, что Берлин мог бы предоставить Варшаве гарантии безопасности вместо выплаты репараций за причиненный ущерб времен Второй мировой войны. Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал местному редакционному объединению RND в преддверии официального визита президента Польши Кароля Навроцкого в ФРГ. По мнению специалиста, страны стоят сейчас друг за друга, что должно подкрепляться как в военном, так и финансовом отношении.

Вопрос о репарациях юридически урегулирован... необходима современная интерпретация обязательств Германии. Послание должно заключаться в том, что любое укрепление безопасности Польши является укреплением безопасности Германии, будь то финансовая помощь, системы вооружения или подразделения Бундесвера. Кнут Абрахам, эксперт

Варшава в годы правления в стране политической партии "Право и справедливость" (2015-2023) подняла тему выплаты Берлином репараций за материальный ущерб, причиненный Германией в годы Второй мировой войны. А 1 сентября 2022 года властями был представлен трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистов и дальнейшей оккупации в период с 1939 по 1945 года. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 триллиона злотых (около 1,5 триллионов долларов).

