DPA: ФРГ выступает за ужесточение визового режима для РФ в новом пакете санкций

В Германии сообщили данные о выдаче туристических документов гражданам РФ за последние годы.

Немецкое правительство намерено добиваться более строгих ограничений на выдачу виз российским гражданам для осуществления поездок в страны Шенгенской зоны в рамках нового пакета санкционного давления Европейского союза в отношении Москвы. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного агентства DPA. В СМИ указали, что в подготовленном Берлином документе содержится призыв к полной реализации рекомендаций, опубликованных Европейской комиссией в 2022 году. Эти пункты подразумевают существенное ограничение выдачи документов на въезд в регионального сообщество для россиян, совершающих туристические визиты.

По последним данным Европейского союза, в 2024 году гражданам России было одобрено порядка 542 тысяч краткосрочных виз для поездок в страны ЕС и другие государства Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Этот показатель примерно на 20 процентов больше, чем фиксировался в 2023 году, однако существенно меньше показателей, зарегистрированных в 2019 году.

Согласно обновленной статистике, общее количество шенгенских виз, выданных Германией гражданам России в 2024 году, составило около 27,3 тысяч. Дополнительно Берлин выдал примерно 11,3 тысяч национальных виз для долгосрочного пребывания. В частности, речь идет о рабочих поездках или в целях учебы. Министерство иностранных дел ФРГ уведомило общественность, что страна уже ужесточила критерии выдачи виз гражданам России после начала специальной военной операции на Украине.

