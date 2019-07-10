В Германии потребовали "немедленно" снести памятник Победы на Прохоровском поле

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф потребовал "немедленно" снести памятник Победы на Прохоровском поле, который был установлен в память о погибших в танковом сражении под селом в июле 1943 года. Об этом он написал в немецком издании Die Welt.
Сражение под Прохоровкой (12 июля 1943 год) считается одним из крупнейших танковых боев в истории. Однако, немецкий журналист считает иначе, ссылаясь на обнаруженные недавно исторические фотографии.
Последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения.
Свен Феликс Келлерхофф
Из материала журналиста следует, что в бою принимали участие 186 немецких танков против 672 советских. При этом, Красная Армия потеряла 235 боевых машин, а вермахт – пять. Действия советских войск журналист назвал "атакой камикадзе".
В конце июня на мемориале "Партизанская слава" в Луге прошла акция ко Дню партизан и подпольщиков.
Видео: YouTube/ C.C.O.N
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У него крыша наместе???.