На мемориале "Партизанская слава" в Луге прошла акция ко Дню партизан и подпольщиков

У мемориала собрались ветераны, участники партизанского движения из Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга.

На мемориале "Партизанская слава" в городе Луга состоялась торжественная акция, посвящённая памятной дате России — Дню партизан и подпольщиков.

У мемориала собрались ветераны, участники партизанского движения из Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга.

На церемонии состоялось вручение медалей за вклад в ветеранское движение, учреждённых Советом ветеранов Лужского района. А медаль "Партизанская слава Ленинграда", учреждённую Санкт-Петербургским советом ветеранов в честь 75-летия окончания партизанской войны, которое отмечается в 2019 году, вручена участнице партизанского движения Лужского района Вере Мешаковой.

На торжественной церемонии выступили ветераны Лужского района и Ленинградской области Валентин Гребнев, Леонид Кабанов и Михаил Полячков. В Луге планируется открыть музей Партизанской славы. Председатель совета Ленинградских партизан, подпольщиков и их потомков Александр Веретин напомнил, что вражеская оккупация этого края длилась 32 месяца, и новый музей будет посвящён истории народного сопротивления. Лужскому краеведческому музею подарена книга Николая Иванова, бойца третьей партизанской бригады, о Лужской освободительной операции.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО