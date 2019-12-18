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Правительство Ленобласти выделило 62 млн рублей на строительство стадиона в Луге
Сегодня, 9:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Правительство Ленобласти выделило 62 млн рублей на строительство стадиона в Луге

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Завершить работы планируется в ноябре 2025 года.

Ленинградская область направит 62,3 миллиона рублей по программе "Комплексное развитие сельских территорий" на строительство нового стадиона в Луге. Об этом сообщили в администрации 47 региона.

В проекте – футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны и спортивные сооружения. Заказчиком строительства на Комсомольском проспекте выступает администрация Лужского района. Завершить работы планируется в ноябре 2025 года – контракт заключен.

Мы видим, как Луга меняется: строится новое жильё, расселяются аварийные дома, появляются современные объекты. Стадион станет важной частью этой позитивной динамики и точкой притяжения для всей городской жизни.

Евгений Барановский, зампред Правительства Ленинградской области

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Фото: Telegram/ Админка Ленобласти

Теги: луга, стадион
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости Ленинградской области,

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