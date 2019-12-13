В Германии по меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в доме

Жертв может оказаться больше, ведется спасательная операция.

В Германии по меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме. Трагедия произошла в городе Бланкенбург, находящемся на федеральной земле Саксонии - Анхальте. Взрыв прогремел около 8:55 утра 13 декабря ( в 10:55 по московскому времени). Об этом сообщили в Twitter местная медиагруппа RND.

На данный момент известно, что есть погибшие, их количество устанавливается. Не исключено, что пострадавших окажется больше. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства ЧП. на месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия вышлет двух немецких дипломатов в ответ на высылку своих дипломатов.

Видео: Twitter/@eha_news @prokdusgesund @Tagesspiegel