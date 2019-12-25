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В Германии оценили последствия отказа от "Северного потока-2"
Сегодня, 9:56
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lesjasap

В Германии оценили последствия отказа от "Северного потока-2"

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Немецкие бизнесмены рассказали о последствиях для Европы, если российский проект не будет реализован.

В Германии оценили последствия отказа от продолжения строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщили местные бизнесмены в интервью для издания Tagesschau.

Глава газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер подсчитал, что сумма списанных из-за остановки проекта инвестиций достигнет около 8 млрд евро. Дополнительно еще 4 млрд евро будут потеряны. Это связано с тем, что деньги были потрачены на подключение к трубопроводу, который в итоге не будет эксплуатироваться. Эти средства вынуждены будут оплатить потребители топлива.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес рассказал, что потеря инвестиций для отдельных компаний Европы может обойтись в миллиарды евро. Отказ от строительства газопровода также повлечет за собой потерю рабочих мест. Особенно тяжелая ситуация будет зафиксирована на территории Восточной Германии. Эксперт также предупредил о росте цен на газ, так как поставки топлива заметно уменьшатся.

Лавров раскритиковал санкции против "Северного потока — 2".

Теги: газ, германия, северный поток-2, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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