Россия передала США американского наемника Хаббарда.

Американца Стивена Хаббарда, об экстрадиции которого просили Соединенные Штаты, привезли в аэропорт Пулково. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что обсуждал с российским коллегой освобождение осужденного в РФ американца Стивена Хаббарда. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Путина за содействие в освобождении американского гражданина.

В 2024 году Мосгорсуд приговорил 72-летнего американца к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.

Следствие установило, что в феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с украинским батальоном в Харьковской области. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее мы сообщали, что самолет спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа приземлился в Пулково. Американский политик до этого провел в Осло переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Piter.TV