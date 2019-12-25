Петербургскому троллейбусу исполнилось 90 лет со дня первого рейса

Троллейбусы Петербурга отмечают 90-летие и получают новый маршрут

Троллейбусному движению в Петербурге 21 октября исполнилось 90 лет. Первый электрический транспорт этого типа вышел на улицы Ленинграда в 1936 году, а сейчас городская сеть насчитывает 48 маршрутов и 830 машин. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Первыми пассажиров перевозили троллейбусы ЯТБ-1 с деревянными кузовами. Машины окрашивали в желтый, лазурный и зеленый цвета, чтобы выделить новый вид городского транспорта. В первые годы вместимость салона ограничивали 50 пассажирами.

В честь юбилея в Петербурге запустили маршрут № 90. Он соединит Центральный, Адмиралтейский и Василеостровский районы, в том числе обеспечив транспортную доступность намывных территорий Васильевского острова. На линии будут работать троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

По данным вице-губернатора Кирилла Полякова, такой системой оснащены более 326 городских троллейбусов. Они получают заряд во время движения под контактными проводами и могут продолжать путь на участках без них. Всего в Петербурге работают 43 троллейбуса особо большой вместимости, которые называют "гармошками".

Развитие общественного транспорта входит в число десяти приоритетов города до 2030 года. Власти планируют обновлять подвижной состав, корректировать маршруты, внедрять новые технологии и развивать цифровые сервисы.

Еще одним мероприятием к юбилею станет праздник "Вехи троллейбусной истории". Он пройдет 24 октября. Посетителям покажут транспорт разных поколений — от ЯТБ-1 1936 года до современных моделей.

Ранее мы сообщили о том, что семьи участников СВО смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга до конца 2026 года.

Фото: Piter.TV