Петербуржцы смогут узнать о состоянии домов в системе ГИС ЖКХ

В Петербурге откроют данные об износе жилых домов через ГИС ЖКХ.

Данные о техническом состоянии жилых домов Петербурга планируют сделать доступными в ГИС ЖКХ. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания поддержали в первом чтении на заседании 21 октября.

После принятия инициативы в системе смогут размещать результаты обследований многоквартирных домов, информацию об их техническом состоянии, а также сведения о состоянии отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем.

По словам депутата ЗакСа Всеволода Беликова, открытость этих данных должна повысить качество и эффективность работы в сфере городского хозяйства.

Как отмечают авторы законопроекта, приложениями ГИС ЖКХ и "Госуслуги.Дом" в России пользуются более 20 млн человек.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv