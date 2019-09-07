Немецкий политик: "Германия несет большой ущерб из-за санкций России"

А вот санкции в отношении Москвы со стороны Берлина почти никак не сказываются на экономике Германии.

Ответные меры России на введенные против нее санкции Евросоюза наносят сильный ущерб Германии. Об этом в интервью газете Rheinische Post рассказал глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг.

Чиновник рассказал, что восточные немцы хотят иметь хорошие отношения с Россией. Восточная Германия всегда имела более тесные связи с РФ, чем западная. Также политик отметил, что санкции в отношении Москвы со стороны Берлина почти никак не сказываются на экономике Германии, зато ответные санкции Москвы приносят огромный ущерб, особенно в области сельского хозяйства

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет.

Ранее экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше США.

Видео: YouTube/ worldfromaboveHD