Юбер Ведрин уверен, что Трамп не принимает во внимание интересы Европы.

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин призвал наладить отношения с Россией раньше США. Об этом пишет газета Figaro.

Экс-министр уверен, что французам не стоит дожидаться решений Трампа, который не принимает во внимание интересы Европы в вопросе отношений с Россией.

Также Ведрин напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства неоднократно заявлял об установлении прежних связей России с Европой. Таким образом он хочет исправить непоследовательную политику Запада последних лет, которая подтолкнула Россию к Китаю.

Бывший министр иностранных дел отметил важность сотрудничества России и Франции в военной, ядерной, космической и цифровой областях. А также в деле экологизации экономики и в борьбе против исламистского терроризма.

Ранее мы писали, что санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на российскую нефть.

Видео: YouTube / RFI, vincent g