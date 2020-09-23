Немецкий обозреватель призвал больше изучать историю России.

В Германии объяснили, почему Россию нельзя называть отсталой страной. В публикации Die Ostschweiz обозреватель по имени Михаэль Линденманн рассказал, что Западу следует наладить диалог с Москвой на фоне усиления китайской позиции на мировой арене. Он призвал Европу и США перестать относиться к РФ с позиции победителя.

До сих пор господствует огульный образ отсталой страны, и никто не обращает внимания на различные этносы, религии, культуры и языки, расположенные на территории крупнейшего государства в мире. Михаэль Линденманн, немецкий аналитик

Специалист подчеркнул, что сейчас риторика мировых СМИ препятствует налаживанию отношений с Россией, как и слабые познания Запада об истории страны, ее культуры, языка. Иностранные школьники в большинстве проходят только период Октябрьской революции и распада СССР, а этапы формирования государства с XVI по XIX вообще не затрагивается. Еще одним негативным фактором журналист назвал отсутствия доверия между сторонами. В ФРГ полагают, что странам следует улучшить свои знания, чтобы понимать русских.

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