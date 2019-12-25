В КНР прокомментировали учения See Breeze у черноморского побережья.

Жители Китая высмеяли заход кораблей НАТО в Черное море. Читатели издания "Гуаньча" предостерегли Запад от эскалации ситуации в акватории региона. Они прокомментировали попытку британского эсминца Defender зайти в территориальные воды РФ около Крыма. Комментаторы также оценили напряжение обстановки из-з проведения около полуострова учений военного альянса See Breeze.

НАТО действительно играет с огнем! Что ж, НАТО — это всего лишь игрушка США. Продолжайте играть, и вас уничтожат! пользователь сайта "Гуаньча"

Один из пользователь с насмешкой поинтересовался о том, смогут ли натовские корабли продержаться хотя бы полчаса в реальном бою против русских. Другой пользователь ресурса заметил, что это время лучше отсчитывать не в часах, а в минутах. Следующий юзер заметил, что всем боевым судам, которые подойдут к дверям РФ, следует готовиться к гибели. В КНР уточнили, что для ликвидации иностранных кораблей российским военным не придется даже отправлять флот, так как будет достаточно просто запуска ракет береговой охраны.

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Фото: Pixabay.com