Sankei Shimbun: Путин послал "черную метку" Японии

В Японии отрегировали на слова главы РФ о том, что третья мировая война не началась бы из-за потопленного британского эсминца.

Sankei Shimbun: российский президент Владимир Путин послал "черную метку" Японии. В издании прокомментировали выступление главы РФ во время прямой линии. Ранее политик упомянул о том, что из-за потопления британского эсминца Defender в территориальных водах Черного моря не началась бы третья мировая война. Он заметил, что Москва не откажется от использования военных методов для защиты полуострова.

В Токио отметили, что слова российского лидера относятся также к Японии, так как между странами до сих пор есть конфликт относительно Курильских островов. В комментариях читатель заметил, что ситуация с кораблем ВМС БРитании действительно не тот случай, чтобы развязывать мировой конфликт, другим делом он назвал осуществление ядерного нападения.

В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении северных территорий. Сколько еще будем мы оставаться "пай-мальчиками"? слова одного из пользователей

Самые радикальные читатели считают, что властям Японии следует действовать решительно, иначе им "никогда не видать" Курил. При этом они признали, что воинственное поведение может привести к конфликту и непредсказуемым последствиям для обеих сторон. Еще один пользователь напомнил, что у Москвы есть сильный союзник - Китай, поэтому Японии следует бояться этого партнерства.

Китайцы оценили слова Путина об однополярном мире: "Гегемонии США конец".

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным