В Германии мужчина захватил автобус с туристами

Захвату транспортного средства предшествовала драка между пассажирами автобуса.

В Германии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который взял в заложники троих пассажиров автобуса на юге страны. Об этом информирует пресс-служба полиции административного округа Средняя Франкония.

Инцидент произошел 21 сентября. В пути в туристическом автобусе произошла драка между пассажирами. Из-за этого автобус был остановлен, а пассажиры выпущены на улицу. В салоне транспортного средства остались несколько водителей и гражданин Сербии, который предположительно был вооружен.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и служебный вертолет. Дорогу перекрыли в обе стороны. С захватчиком позднее удалось вступить в переговоры по мобильному телефону одного из заложников. Специалисты смогли уговорить мужчину сдаться. Он не стал сопротивляться действиям правоохранителей.

При обыске автобуса оружие обнаружено не было. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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Фото: Twitter/Polizei Mittelfranken

Видео: Youtube/BR24