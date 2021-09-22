Мотивом убийства послужил раздел имущества экс-супругов при разводе.

В Москве мужчина застрелил бывшую жену своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 21 сентября 2-й Владимирской улице. На теле женщины специалисты выявили несколько огнестрельных ранений в области головы. По предварительной версии убийство совершил ее бывший 66-летний свекр. Мотивом преступления мог послужить бракоразводный процесс, в ходе которого экс-супруги делили имущество.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В случае признания мужчины виновным ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который совершил преступление 28 лет назад.

Видео: Telegram/SHOT