В Москве мужчина застрелил бывшую жену своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета России.
Инцидент произошел вечером 21 сентября 2-й Владимирской улице. На теле женщины специалисты выявили несколько огнестрельных ранений в области головы. По предварительной версии убийство совершил ее бывший 66-летний свекр. Мотивом преступления мог послужить бракоразводный процесс, в ходе которого экс-супруги делили имущество.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В случае признания мужчины виновным ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
Ранее мы сообщали, что в Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который совершил преступление 28 лет назад.
Видео: Telegram/SHOT
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