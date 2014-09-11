В Саратовской области мужчина обвиняется в преступлении, совершенном 28 лет назад

Мужчине удавалось скрываться от следствия благодаря подложному паспорту.

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который совершил преступление 28 лет назад. Местного жителя обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ. речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, которое по неосторожности повлекло за собой смерть потерпевшего.

Следственный комитет РФ пояснил, что 22-летний юноша, проживавший в городе Новоузенске, переехал в другой регион РФ. В мае 1993 года он оказался в Саратовской области на территории села Александров Гай у друзей. Вечером 15 числа он отправился провожать до дома подруг. В темное время суток на пути компании показались трое мужчин и две женщины. Между оппонентами завязалась потасовка. Подозреваемый нанес удар в челюсть двум обидчикам. В результате драки один из них скончался (41-летний местный житель). После этого гость скрылся с места преступления. Утром он узнал о гибели человека, но решил никому не говорить о драке и покинуть регион. После этого гражданин жил по подложному паспорту.

Опубликованы выдержки из допроса матери пермского стрелка.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России