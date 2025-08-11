Тино Крупалла объяснил просчет Берлина во внешней политике.

Берлину не следует жаловаться на то, что мирное урегулирование по украинскому кризису проходит без прямого участия Германии, так как немецкий канцлер Фридрих Мерц даже не попытался наладить контакт и созвониться с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в интервью местному телеканалу ZDF сделал сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Иностранный политик добавил, что ФРГ нужна была не воинственная риторика в стиле министра по обороне Бориса Писториуса, а деятельное и активное участие в переговорах. Таким образом эксперт объяснил, почему Москва и Белый дом не дают ФРГ право голоса. Ранее Фридрих Мерц упоминал о том, что Европа и Германия должны участвовать в диалоге относительно завершения регионального кризиса.

Я, к примеру, ожидал бы от федерального канцлера Мерца — который, между прочим, уже полгода находится в должности — что он наконец установит контакт с Владимиром Путиным, хотя бы поговорит с ним по телефону и попробует найти решение таким дипломатическим средством. Тино Крупалла, политик из ФРГ

Тино Крупалла считает, что правительству страны необходимо идти на компромиссы, "которые могут не нравиться" властям, но альтернативой которым будет продолжение вооруженного противостояния с Москвой. К таким компромиссам немецкий политик отнес территориальные потери для киевского режима. Эксперт задался вопросом о том, в действительности ли Берлин думает, что самую крупную ядерную державу мира можно будет одолеть на поле боя. Он добавил, что речь идет даже не о сражениях на территории ФРГ.

"Вопреки воле": в Германии раскрыли тайный план ЕС и Киева.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten