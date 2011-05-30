Немецкие СМИ уверены, что коллективный Брюссель будет противостоять Вашингтону в урегулировании украинского кризиса.

Европейские политические лидеры будут действовать совместно с киевским режимом для того, чтобы противостоять миротворческим инициативам американского президента-республиканца Дональда Трампа в решении регионального конфликта на украинской территории. Соответствующую позицию огласили иностранные журналисты из немецкого издания Die Zeit. В газете уточнили, что вопрос о том, насколько вашингтонская администрация на самом деле готова учитывать требования коллективного Брюсселя и украинский отказ по территориальным уступкам, все еще остается открытым. Авторы материала добавил, что если лидер Белого дома проигнорирует озабоченности и требования украинских властей и их международных союзников в Европе, то трансатлантический кризис вернется туда с удвоенной силой.

И Украина, и Германия, и остальная Европа будут открыто противостоять Трампу, даже действовать вопреки воле американцев. Мягкому пути лести и компромиссов, которому следуют сейчас, будет положен конец. публикация Die Zeit.

Напомним, что в ночь на субботу, 9 августа, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и США встретятся друг с другом 15 числа на Аляске. По его словам, президенты сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Фото: pxhere.com