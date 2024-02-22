В Германии призвали США и РФ не решать территориальные вопросы "через голову Киева".

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что на предстоящих переговорах российского президента Владимира Путина и его американского коллеги-еспубликанца Дональда Трампа на Аляске между Москвой и Вашингтоном будет достигнут прорыв по вопросу мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление европейский политик из Берлина сделал в эфире местного телеканала ARD. Немецкий специалист надеется на то, что к участию в мероприятии Белый дом и Кремль пригласят лидера киевского режима Владимира зеленского.

Мы надеемся, что в пятницу произойдёт прорыв. Прежде всего, чтобы наконец было достигнуто прекращение огня и чтобы могли начаться мирные переговоры по Украине. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Фридрих Мерц заметил, что коллективный Брюссель не сможет принять тот факт, что американцы и русские "через головы европейцев и через голову Украины" обсуждали друг с другом, или тем более решали, территориальные вопросы.

