В Германии назвали "Северный поток - 2" проблемой для нового правительства страны

Обозреватель Süddeutsche Zeitung считает, что Берлину необходимо разделить владельца газа и оператора сети.

Новое правительство Германии будет вынуждено пойти на крайние меры ради избавления от "российской газовой зависимости", которую оно унаследовало от предшественников. Так считает обозреватель издания Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

По его мнению, на плечи новых членов правительства ФРГ ляжет вопрос о допуске газопровода "Северный поток – 2" к эксплуатации. Корнелиус отмечает, что эта проблема была и является самым важным политическим решением как для старого, так и для нового состава кабмина страны

Обозреватель выразил уверенность, властям ФРГ будут вынуждены использовать "единственный" способ борьбы с СП-2 – разделить владельца газа и оператора сети. Также Корнелиус считает, что Берлину якобы придется "заморозить" трубопровод ради политических целей.

Ранее на Украине заявили о намерении взыскать у Германии компенсацию за запуск российского газопровода "Северный поток - 2". Экс-министр внешнеполитического ведомства страны Павел Климкин подчеркнул, что каждая сторона должна заплатить по счетам за реализацию данного энергетического проекта.

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin