Павел Климкин рассказал, что нужно сделать Киеву немцам за реализацию российского газового проекта.

На Украине захотели взыскать у Германии компенсацию за запуск российского газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделал бывший министр внешнеполитического ведомства Киева Павел Климкин. Чиновник дал интервью местному политологу Юрию Романенко. Запись встречи опубликована на YouTube-канале.

Их надо взять за ворот и сказать: "Немцы, а теперь приходите — это теперь ваша ответственность — и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой". Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

Эксперт подчеркнул, что каждая сторона должна заплатить по счетам за реализацию данного энергетического проекта. Климкин считает, что лучшим решением Украины станет "грохнуть немцев" за "Северный поток-2".

Напомним, что глава правительства Баварии Маркус Зедер призвал немецких коллег как можно скорее запустить газопровод "Северный поток-2". Специалист считает, что ФРГ следует быстрее выходить из угольной, атомной энергетики, так как государство все сильнее не хватает ресурсов. При этом в стране фиксируется рост цен на топливо и растет потребность в электроэнергии.

Климкин: Украина попала в "геополитическую мясорубку".

Фото и видео: YouTube /