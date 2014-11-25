На Украине захотели взыскать у Германии компенсацию за "Северный поток-2"

На Украине захотели взыскать у Германии компенсацию за запуск российского газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделал бывший министр внешнеполитического ведомства Киева Павел Климкин. Чиновник дал интервью местному политологу Юрию Романенко. Запись встречи опубликована на YouTube-канале.
Их надо взять за ворот и сказать: "Немцы, а теперь приходите — это теперь ваша ответственность — и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой".
Павел Климкин, экс-глава МИД Украины
Эксперт подчеркнул, что каждая сторона должна заплатить по счетам за реализацию данного энергетического проекта. Климкин считает, что лучшим решением Украины станет "грохнуть немцев" за "Северный поток-2".
Напомним, что глава правительства Баварии Маркус Зедер призвал немецких коллег как можно скорее запустить газопровод "Северный поток-2". Специалист считает, что ФРГ следует быстрее выходить из угольной, атомной энергетики, так как государство все сильнее не хватает ресурсов. При этом в стране фиксируется рост цен на топливо и растет потребность в электроэнергии.
Климкин: Украина попала в "геополитическую мясорубку".
Фото и видео: YouTube /
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все