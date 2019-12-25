Климкин: Украина попала в "геополитическую мясорубку"

Экс-глава МИД Украины призвал ориентировать на США.

Бывший глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украина попала в "геополитическую мясорубку". Такое заявление специалист сделал в эфире местного телеканала "1+1. Он заметил, что говорит о энергетической сфере.

Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно "Северного потока — 2" не как подачку Германии, она там вообще не при чем. Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

По мнению эксперта, Киеву необходимо договариваться с Европейской комиссией и Вашингтона о том, чтобы Украина оказалась внесенной в особую категорию. В ней находятся те, кому Запад будет помогать при возникновении энергетических угроз. Климкин призвал чиновников находится "за одним игровым столом" с США. По мнению спикера, Украине следует ориентироваться именно на американцев, а не на немцев и французов.

Климкин: Киеву не обойтись без США при создании ПВО.

Фото: Pixabay.com