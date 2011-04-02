Климкин: Киеву не обойтись без США при создании ПВО

Экс-глава МИД Украины назвал проблемы при развитии национальной системы противовоздушной обороны.

Бывший украинский министр внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил о том, что Киеву не обойтись без США при создании системы противовоздушной обороны. В эфире программы "Свобода слова" на местном телеканале ICTV специалист заявил, что формирование и развитие собственной системы ПВО в стране потребует большого количества времени и денежных средств. При этом на выполнение задачи должны быть выделены такие средства, которые сейчас в в несколько раз превышают оборонный бюджет.

Любые расходы на нее превышают наш оборонный бюджет в разы. Или мы ее просто берем у американцев… или мы это покупаем, или разрабатываем. В любом случае это годы, а нам нужно обеспечивать безопасность сегодня, завтра и послезавтра. Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

Эксперт напомнил, что в случае полномасштабной войны на Украину американский президент Джо Байден сможет "начертить красную линию" для Владимира Путина. Климкин объяснил, что РФ попадет в "абсолютно другую реальность", если решит начать авиационные или ракетные атаки на Киев. При этом Вашингтон не сможет обеспечить №красную линию" для РФ в том случае, если Москва решится на масштабную гибридную дестабилизацию - от социально-экономической до информационной.

Климкин потребовал разместить американские войска на Украине.

Фото и видео: YouTube / ICTV