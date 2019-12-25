Климкин потребовал разместить американские войска на Украине

Бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин потребовал разместить американские войска в стране. Такое заявление экс-чиновник сделал в эфире местного телеканала NTA. Он призвал действующего главу государства Владимира Зеленского поднять вопрос во время встречи с американским лидером Джо Байденом.
Среди действенных вещей – это соглашение о безопасности с США, с реальными гарантиями, это оружие и это размещение, конечно, постепенное американских подразделений, американской инфраструктуры.
Павел Климкин, украинский политик
Эксперт рекомендовал властям добиваться включения Киева в состав НАТО, а также не просить особого статуса вне данной военной организации. В качестве примера Климкин привел Афганистан, который имел такой особый статус. Экс-глава МИД призвал чиновников не вестись на любые вещи, кроме как реального партнерства и союзничества.
На Украине свои беды объяснили "низким уровнем развития" других стран.
Фото: Pixabay.com
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