Ларис Ницой объяснила, что другие страны находятся на уровне развития двухлетнего ребенка.

На Украине свои беды объяснили "низким уровнем развития" других стран. Такое мнение высказала местная писательница Лариса ницой в интервью изданию "Главред". Женщина уверена, что будучи древней нацией стране приходится спускаться до уровня остальных государств. При этом Киев готов помогать другим и отстаивать их независимость, несмотря на собственную бедность. При этом Украины якобы не ждет от стран взаимности.

Мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить – по-волчьи выть. Лариса Ницой, украинская писательница

Литературный деятель сравнила этапы становления стран с детским развитием. По ее мнению, сейчас остальные страны находятся на уровне развития психики двухлетнего малыша, когда тот воспринимает мир как "все мое и для меня". При этом Украина находится уже на уровне понимания о необходимости делиться с другими. Ницой считает, что это воспринимается в мире как слабость.

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