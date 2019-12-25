На Украине утверждают, что Россия "стырила" название русского языка. Такое заявление в эфире местного телеканала "Украина 24" сделала писательница Лариса Ницой. Она полагает, что следует переименовать язык соседнего государства в "московский", так как это будет исторически правильным названием для него. Гостья шоу уверена, что РФ заимствует название языка у Украины. При этом она уверена, что самим украинцам русский язык не нужен, но граждане просто привыкли на нем разговаривать.
Я называю этот язык московским. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием.
Лариса Ницой, украинская писательница
Напомним, что на Украине с 2019 года действует закон о государственном языке. Таковым считается украинский язык. Его применение обязательно для всех общественных сфер. В разных городах регулярно происходят конфликты из-за языковых проблем.
На Украине закон о языке посчитали "волшебным пенделем" для русскоговорящих.
Фото и видео: YouTube/Украина 24
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