Лариса Ницой называть Россию Московией.

На Украине утверждают, что Россия "стырила" название русского языка. Такое заявление в эфире местного телеканала "Украина 24" сделала писательница Лариса Ницой. Она полагает, что следует переименовать язык соседнего государства в "московский", так как это будет исторически правильным названием для него. Гостья шоу уверена, что РФ заимствует название языка у Украины. При этом она уверена, что самим украинцам русский язык не нужен, но граждане просто привыкли на нем разговаривать.

Я называю этот язык московским. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием. Лариса Ницой, украинская писательница

Напомним, что на Украине с 2019 года действует закон о государственном языке. Таковым считается украинский язык. Его применение обязательно для всех общественных сфер. В разных городах регулярно происходят конфликты из-за языковых проблем.

На Украине закон о языке посчитали "волшебным пенделем" для русскоговорящих.

Фото и видео: YouTube/Украина 24