Лариса Ницой объяснила необходимость закона о государственном языке на Украине.

На Украине закон о языке посчитали "волшебным пенделем" для русскоговорящих. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" рассказала гостья программы, пистельца Лариса Ницой. Она прокомментировала введение по стране закона о функционировании государственного языка.

Лариса Ницой полагает, что многие граждане Украины привыкли в своей повседневной жизни пользоваться русским языком. При этом ранее у них не было мотивации говорить на украинском языке. Деятель культуры полагает, что нововведение должно в корне изменить ситуацию.

В качестве примера писательница вспомнила случай в магазине, когда продавщица сначала начала свою речь на русском, но затем сразу же перешла на украинскую мову.

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Видео: Youtube/Украина 24