  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:30
164
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Украине закон о языке посчитали "волшебным пенделем" для русскоговорящих

0 0

Лариса Ницой объяснила необходимость закона о государственном языке на Украине.

На Украине закон о языке посчитали "волшебным пенделем" для русскоговорящих. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" рассказала гостья программы, пистельца Лариса Ницой. Она прокомментировала введение по стране закона о функционировании государственного языка.

Лариса Ницой полагает, что многие граждане Украины привыкли в своей повседневной жизни пользоваться русским языком. При этом ранее у них не было мотивации говорить на украинском языке. Деятель культуры полагает, что нововведение должно в корне изменить ситуацию.

В качестве примера писательница вспомнила случай в магазине, когда продавщица сначала начала свою речь на русском, но затем сразу же перешла на украинскую мову.

На Украине признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС.

Видео: Youtube/Украина 24

 
Теги: государственный язык, лариса ницой, русский язык
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии