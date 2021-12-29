Постпред РФ Чижов: Евросоюз нуждается в "Северном потоке - 2"

Россия найдет покупателей газа, даже если СП-2 не будет введен в эксплуатацию, считает постпред.

Страны Евросоюза нуждаются в газопроводе "Северный поток – 2". Такое мнение в интервью "РИА Новости" выразил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Он уверен, что Москва найдет, кому продать топливо, даже если СП-2 не будет введен в эксплуатацию.

Это нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока – 2" не будет. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

В Москве не раз заявляли, что СП-2 является коммерческим проектом и призывала не политизировать его ввод в эксплуатацию. В Кремле уверяли об отсутствии намерений остановки транзита голубого топлива через Украину.

В настоящее время "Северный поток – 2" проходит процедуру одобрения регулятором – Федеральным сетевым агентством Германии. 16 октября оно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Регулятор заявил, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, вынуждена учредить дочернюю компанию на территории Германии.

Ранее глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС не верит в то, что Россия может полностью отрезать поставки газа в Европу.

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin