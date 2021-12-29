Боррель: ЕС не верит, что РФ может полностью отрезать поставки газа в Европу

В ЕС ищут альтернативные источники поставок газа в Европу.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС не верит в то, что Россия может полностью отрезать поставки газа в Европу. Такое заявление эксперт сделал на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе. Мероприятие транслировалось внешнеполитической службой. Эксперт не исключил сокращение поставок энергетических ресурсов в том случае, если против Москвы будут введены новые экономические ограничения.

Но мы не исключаем сокращения поставок, для этого мы ведем переговоры с партнерами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Специалист видит правду в утверждении о том, что европейский регион значительно зависит от российского природного газа. При этом РФ сделала больше для обеспечения собственной устойчивости к экономическим санкциям, чем сам Евросоюз для формирования собственных стратегических запасов газа. В частности. Москва аккумулировала массивные валютные запасы. В настоящее время Брюссель находится в поисках альтернативных России поставщиков. В этот список могут попасть США, Катар, Норвегия и Северная Африка.

Боррель: заявление Китая и РФ может стать основанием для их мощного альянса.

Фото: European Comission

